Manisa için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı

Manisa için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, il geneli için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından Manisa ili için bir uyarı yapıldı.

Uyarıda, kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

"Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

İHA'nın haberine göre; yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Pazartesi ve Salı günü Manisa il genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."