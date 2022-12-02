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Manisa'da bin litre sahte alkol yakalandı
Jandarma tarafından bir ev ve çiftliğe düzenlenen operasyonda bin litre sahte içki ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
- 02.12.2022 - 08:56
- Güncelleme : 02.12.2022 - 09:26
Yılbaşı öncesinde zehir tacirlerine yönelik operasyonu sıklaştıran ekipler, her geçen gün başarılı bir operasyon gerçekleştiriyor.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir başarılı operasyon daha yapıldı.
Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucu dün, V.H. isimli şahsın ikameti ve çiftliğinde sahte içki üretimine yönelik arama yapıldı.
Bin litre sahte içki yakalandı
Aramada, usulsüz olarak imal edildiği değerlendirilen bin litre sahte içki ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Soruşturma sürüyor
İHA'nın haberine göre, konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.