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    Manisa'da bin litre sahte alkol yakalandı

    Jandarma tarafından bir ev ve çiftliğe düzenlenen operasyonda bin litre sahte içki ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
    • 02.12.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 09:26
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    Manisa'da bin litre sahte alkol yakalandı

    Yılbaşı öncesinde zehir tacirlerine yönelik operasyonu sıklaştıran ekipler, her geçen gün başarılı bir operasyon gerçekleştiriyor.

    Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir başarılı operasyon daha yapıldı.

    Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucu dün, V.H. isimli şahsın ikameti ve çiftliğinde sahte içki üretimine yönelik arama yapıldı.

    Bin litre sahte içki yakalandı

    Aramada, usulsüz olarak imal edildiği değerlendirilen bin litre sahte içki ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

    Soruşturma sürüyor

    İHA'nın haberine göre, konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Manisa da bin litre sahte alkol yakalandı #1


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