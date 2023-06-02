Manisa'da DEAŞ şüphelisi polis ekiplerince yakalandı: Tutuklandı Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yakalandı.

AA

DEAŞ terör örgütüne karşı mücadele hız kesmeden sürüyor...

Güvenlik güçleri bu kez Manisa'da harekete geçti.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca terör örgütleriyle ilgili istihbari çalışmalar sonucunda, DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği belirlenen A.Ş'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ile İstihbarat timlerince gerçekleştirilen operasyonda A.Ş, Alaşehir'de gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki cezaevine teslim edildi.