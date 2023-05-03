Seçime sayılı günler kaldı…
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci dönem milletvekilliği seçimlerinde geleceği için karar verecek.
4 Cumhurbaşkanı adayı ve ittifakları son sürat çalışmalarını sürdürürken İyi Parti, bir bölgede daha kan kaybına uğradı.
HDP politikası Akşener'e güveni azalttı
Özellikle Genel Başkan Meral Akşener’in yürütemediği HDP politikası sonrası sık sık istifalarla anılan partinin bu kez Manisa ayağı sallandı.
Aralarında Alaşehir Belediye Meclis üyesi Aynur Dağ'ın da bulunduğu İyi Parti'den 22 kişi, topluca istifa etti.
Belediye meclis üyesi Aynur Dağ, istifa eden arkadaşları ile birlikte bir basın açıklaması yaptı.
Doğru yola, yanlış insanlarla yürünmez
Açıklamada, şöyle denildi:
Mensubu olduğumuz Alaşehir İyi Parti üyeliğinden arkadaşlarımızla birlikte istifa etme kararı aldık. Bundan sonraki siyasi hayatımızı bağımsız olarak yürüyeceğiz. Ben Aynur Dağ olarak siyasi hayatımı, bağımsız olarak sürdüreceğim. Aldığımız karar gereğince Millet İttifakı’na desteğimiz devam edecek ancak doğru yola, yanlış insanlarla yürünmez. Alaşehir ve Türk milletine hayırlı olsun.