Manisa'da İyi Parti’den topluca istifa ettiler Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci dönem milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kala İyi Parti, Manisa'da kan kaybetti. İyi Parti Alaşehir Teşkilatı’nda aralarında belediye meclis üyesinin de bulunduğu bir grup, partiden istifa ederek bağımsız kalma kararı aldı.

İHA

Seçime sayılı günler kaldı…

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci dönem milletvekilliği seçimlerinde geleceği için karar verecek.

4 Cumhurbaşkanı adayı ve ittifakları son sürat çalışmalarını sürdürürken İyi Parti, bir bölgede daha kan kaybına uğradı.

HDP politikası Akşener'e güveni azalttı

Özellikle Genel Başkan Meral Akşener’in yürütemediği HDP politikası sonrası sık sık istifalarla anılan partinin bu kez Manisa ayağı sallandı.

Aralarında Alaşehir Belediye Meclis üyesi Aynur Dağ'ın da bulunduğu İyi Parti'den 22 kişi, topluca istifa etti.

Belediye meclis üyesi Aynur Dağ, istifa eden arkadaşları ile birlikte bir basın açıklaması yaptı.

Doğru yola, yanlış insanlarla yürünmez

Açıklamada, şöyle denildi: