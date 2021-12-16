Manisa'da tıra yüklü 35 ton sahte gübre ele geçirildi

Akhisar ilçesinde jandarmanın durdurduğu tırdaki 35 ton sahte gübreye el konulurken, 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş Timi'nin desteğiyle, dün, saat 18.00 sıralarında, kent girişinde durdurdukları tırda arama yaptı.

2 KİŞİ GÖZELTINA ALINDI

Tırda 35 ton sahte gübre ele geçirildi. Araçta bulunan H.C. (49) ile O.K. (55), gözaltına alındı.

Şüphelilerin, sahte gübreleri Salihli ilçesinde E.K.'den (30) satın aldıkları belirlendi.

Ele geçirilen sahte gübreler, Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

6 KİŞİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Sahte gübreleri satan E.K.'nin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ahmetli ve Alaşehir ilçelerinde de 12-13 Aralık'ta toplam 59 ton sahte gübre ele geçirilmiş, gözaltına alınan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Böylelikle kentte son 4 gün içinde ele geçirilen sahte gübre miktarı 94 ton oldu.



