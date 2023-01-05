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    Manisa'da üst geçit yürüyen merdivenine tekmeyle zarar verdi

    Şehitler ve Gaziler Üst Geçidi'nde yürüyen merdivenin tahrip edilme anı kameraya yansıdı.
    • 05.01.2023 - 11:55
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 12:09
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    Manisa'da üst geçit yürüyen merdivenine tekmeyle zarar verdi

    Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yürüyen merdivenli üst geçit tahrip edildi.

    Mimar Sinan Bulvarı'nda 2018 yılında hizmete kazandırılan Şehitler ve Gaziler Yaya Üst Geçidi'nin onarım ve temizliği noktasında da çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, üst geçide zarar veren art niyetli kişileri ve yanlış kullanımdan kaynaklı bozulmaları da kamuoyuyla paylaşarak, bu tür olayların önüne geçilmesini hedefledi.

    Üst geçidi tekmeledi

    Şehitler ve Gaziler Yaya Üst Geçidi güvenlik kameralarına yaklaşık 2 hafta önce kaydedilen bir görüntü, geçide verilen zararı gözler önüne serdi.

    Güvenlik kameralarının anbean kaydettiği art niyetli şahıslar, el tutma bandından kaydı, üst geçidin tutunma noktaları ile butonlarını tekmeledi.

    Manisa da üst geçit yürüyen merdivenine tekmeyle zarar verdi #1

    Köpek şaşkınlıkla izledi

    Bunlar yaşanırken bir sokak köpeğinin olayı korku dolu gözlerle seyretmesi de, dikkatlerden kaçmadı.

    "Hemşehrilerimizden üst geçidi daha dikkatli ve titiz kullanmaya önem göstermelerini rica ediyoruz"

    Üst geçitte şikayete konu alan bozulmaların nedenlerinin bu tür art niyetli kişilerden kaynaklı olduğuna vurgu yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Acil durum butonlarının gereksiz kullanılması, merdivenlerden motosiklet taşınması ve bu tür art niyetli şahısların verdiği hasarlar, bu bozulmaların en büyük sebebidir. Verilen hasarla ilgili suç duyurusunda bulunacağımızı belirtiyor, hemşehrilerimizden üst geçidi daha dikkatli ve titiz kullanmaya önem göstermelerini önemle rica ediyoruz.” dedi.

    Manisa da üst geçit yürüyen merdivenine tekmeyle zarar verdi #2

    Manisa da üst geçit yürüyen merdivenine tekmeyle zarar verdi #3


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