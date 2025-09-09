Manisfest grubunun Trabzon konseri iptal edildi

Manifest grubunun ilk +18 konseri, sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Grubun sahnede yaptığı danslar ve kıyafetleri, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Geçtiğimiz akşam ilk defa 18 yaş sınırı olan bir konser organizasyonu gerçekleştiren Manifest adlı müzik grubu hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın ardından gruba ilişkin tepkiler sürerken, Trabzon'daki konsere dair yeni bir karar çıktı.

KONSER İPTAL EDİLDİ

14 Ekim Salı günü Trabzon Yomra Kapalı Spor Salonu’nda planlanan ve biletleri satışa sunulan Manifest konserinin iptal edildiği öğrenildi.