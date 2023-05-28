Mansur Yavaş Ankara'da oy kullandı

AA

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandıklarda yoğunluk devam ediyor...

Seçmenler, yoğun bir katılım ile Cumhurbaşkanını seçmek için sabahın erken saatlerinde oy kullanmaya başladı.

Siyasiler yine sabahın erken saatlerinde oyunu kullanmak için sandık başına gitti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğle saatlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti.

Yavaş'a Nursen Yavaş da eşlik etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Cumhurbaşkanı Seçimi için oyunu Çankaya Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kullandı.

Yavaş, gazetecilerin "Katılımı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

Gördüğünüz gibi müşahitlerimiz var. Bu sefer sadece tek pusula olduğu için sayım da kolay olacak. Kontrol da çok daha kolay olacak. Katılım biraz önce sordum geçen seçime göre biraz daha az dedi ama ben akşama doğru eski sayıyı da geçeceğimizi düşünüyorum çünkü insanlar gerçekten arzulular, değişim arzusunda görüyoruz. İnşallah hayırlısı olur.



Şunu tekrar söylüyorum; bu bir seçim, savaş değil, kavga değil. Sonuçta beş yıllığını ülke yönetimi birilerine verilecek iki adaydan birine verilecek. Oy veren vermeyen herkesin iradesine saygı duymak lazım.



Ama bu seçim böyle olmadı. Kendisi gibi düşünmeyenlere oy verenler maalesef çok kötü karalandılar. İnşallah seçim sonucu bunu değiştirir ya da insanlar makulu bulur diye düşünüyorum. Gerçekten çok üzüldük bu seçim süreci içerisinde. İnşallah bugünler sona erecek.