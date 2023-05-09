Mansur Yavaş: Bu tarafta Öcalan'ı çıkartacak sütü bozuk yok Karabük'te halka seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Çıkmış birkaç tane edepsiz, ister PKK'lı olsun, ister PKK'nın HDP içindeki uzantıları olsun. Yok, Apo'yu çıkaracaklarmış, serbest bırakacaklarmış. Bu tarafta Öcalan'ı çıkartacak sütü bozuk yok." dedi.

DHA

Yurdun dört bir yanını miting heyecanı sardı...

Cumhurbaşkanı adayları, düzenledikleri programlarla seçmenlerle bir araya geliyor.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, 6'lı masadaki diğer parti liderleri de destek veriyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vaadinde bulunduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş da miting miting dolaşıyor.

Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Karabük'te, Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde 'Millet Buluşması' mitinginde halka seslendi.

Bu ülkeyi kuran iradenin, asla ülkeyi böldürmeyeceğini belirten Yavaş, Kandil'in siyasi uzantısı HDP ile PKK'dan Millet İttifakı'na yapılan desteğe değindi.

"Arkadaşlar, bu ülkede ev sahibi kiracı kavgası başlamadı mı? Mülteci problemi yok mu?" diyen Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

Peki, uyuşturucu 10 yaşına kadar düşmüş, uyuşturucu problemi yok mu? Pahalılık yok mu? Enflasyon yok mu? İnsanlar geçinemiyor, bunların konuşulmasını istemiyorlar. 2019 yılında olduğu gibi PKK, PKK, PKK. Hani dağda 85 tane kalmıştı? Ayakkabı numaralarına kadar biliyordunuz.



Onlar mı bölecek bu ülkeyi? Kim böldürecek? Geçin bunları, gerçek dertlere gelin. İnsanların gerçek dertlerine gelin. Bakın nasıl kandırıyorlar insanları? Evet, bu ülkeyi kuran irade, asla bu ülkeyi böldürmez, izin vermez.

"Bu tarafta Öcalan'ı çıkartacak sütü bozuk yok"

Abdullah Öcalan'ın cezaevinden cezasını çekmeden çıkamayacağını belirten Yavaş, şu ifadeleri kullandı: