Mansur Yavaş: İktidar değişmezse artık bu konserleri göremeyebiliriz İktidar döneminde her özel günleri konser eşliğinde kutlayan CHP'li belediyelerin başkanları, hep bir ağızdan konser yalanına başladı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Atatürk Orman Çiftliği’nde kutlama etkinliğini düzenledi.

Şarkıcı Sıla, kutlamalarda sahneye çıktı.

14 Mayıs seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ile birlikte halka yalan söyleyen Mansur Yavaş, özür dilemek yerine bu kez de konser esnasındaki konuşmasında konserlerin yasaklanacağını savundu.

"Eğlenmeniz yasaklandı"

Sahneden kalabalığa seslenen Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

Büyük Türk gençliği. Seçimden sonra iktidar devam ederse bu anlayış değişmeyecek. Yaşadığınız günleri sorgulayın. Bakın bugün burada konser yapabiliyoruz. Ama hatırlayın Türkiye’nin birçok yerinde, sudan bahanelerle, birilerinin talepleriyle konserler yasaklandı. Eğlenmeniz yasaklandı. Okullardaki mezuniyet törenleri yasaklandı. Eğer iktidar değişmezse bir daha bu konserleri rahat rahat yapabilecek miyiz, doğrusu ben hiç emin değilim.

Bu söyleme başta CHP'liler olmak üzere birçok kişi tepki gösterdi.

Sanatçıların gelir kaynağı oldular

Şarkıcıların en büyük kazanç kaynağı olan CHP'li belediyeler, her yıl bütçelerinin büyük bölümünü konserlere ayırıyor. Özellikle kendilerine destek veren şarkıcıları, verdirdikleri ücretlerle ihya ediyorlar.

Bilindiği üzere CHP'nin sosyal medyada en büyük savunucuları sanatçı tayfası oluyor.