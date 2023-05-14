Mansur Yavaş: Kemal Kılıçdaroğlu önde götürüyor

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Türkiye'nin kalbi Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleriyle birlikte atıyor.

Açıklanan ilk verilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı yarışını önde götürdüğü görüldü.

Anadolu Ajansı'nın açıkladığı verilere göre ilerleyen seçim tüm yurtta takip edilirken, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu kameraların karşısına geçti.

İlk sözü alan Ekrem İmamoğlu, Anadolu Ajansı'nın verilerine güvenmediklerini öne sürdü.

İmamoğlu ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanacağını iddia etti.

İmamoğlu'nun ardından söz alan Mansur Yavaş da aynı iddiayı sürdürdü.

Yavaş, ellerindeki verilere göre sandıkların yüzde 25,87'sinin açıldığını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışı önde götürdüğünü öne sürdü.

Yavaş konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yüksek çıkan sandıklara itiraz ederek kesinleşmedi diyor ve AA bunları verilere katmıyor. Güvenilir hiçbir tarafı yoktur. Mahçup da olmuyorlar. Artık AA gerçekten işlevini yerine getirmiyor. Bizim elimizdeki verilere göre yüzde 25,87 net gelen sonuçlara göre sayın cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öndedir. Bize inanın, bize güvenin. Doğru bilgi buradadır. Yanlış bilgi verirsek, mahçup olan biz olacağız. Biz Anadolu Ajansı'nın durumuna düşmek istemiyoruz. Bizi izleyen bütün milletimizin moralleri yüksek olsun. Biz öndeyiz. İnşallah birinci turda tamamlayacağız. Yüzde 50'ye yaklaşırken tekrar bir bilgilendirme yapacağız."