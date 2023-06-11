Mansur Yavaş'ın beğendiği paylaşım gündem oldu! 'Kılıçdaroğlu negatif duygu uyandıran siyasetçi' Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, resmi sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu’nun negatif duygu uyandıran iki siyasetçiden biri olduğunu gösteren anketi beğendi. Aynı zamanda ankette Yavaş, en doğru aday olarak gösterildi.

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CHP'nin seçim yenilgisinin ardından parti içerisinde hareketlilik yaşanmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen, sonuçların yankıları sürüyor.

Öyle ki, büyük umutlarla ve galibiyete kesin gözüyle bakarak seçime hazırlanan Millet İttifakı'nın, şimdilerde akıbeti merak ediliyor.

Öte yandan parti içerisinde sesler yükselmeye devam ediyor.

12'nci mağlubiyetini elde eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları sürüyor.

İmamoğlu'ndan değişim talebi

Bu çağrılara en yakınındaki isimler de destek veriyor.

Bu isimlerden biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ‘değişim’ vurgusu yapan İmamoğlu’nun ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş da harekete geçti.

Anketi beğendi

Yavaş ise sosyal medyadaki bir paylaşımı beğenerek mesaj vermeye başladı.

Resmi Twitter hesabından, Kılıçdaroğlu’nun 'negatif duygu uyandıran iki siyasetçiden biri' olduğunu gösteren anketi beğendi.

Geçtiğimiz yıl aralık ayına ait olan ankette, Yavaş ‘en doğru aday’ olarak gösterildi.

Anketin sonunda ise, ‘Aday önemli, bu kadar basit, bu kadar açık” notu yer aldı.

İşte beğenilen o anket…