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    Mardin ve çevre illerde uçak seferleri iptal edildi

    Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı, sürücüler zor anlar yaşadı. 3 kentte uçak seferleri ertelendi.
    • DHA
    • 13.12.2021 - 08:57
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 09:01
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    Mardin ve çevre illerde uçak seferleri iptal edildi

    Dün geceden itibaren etkili olan sis, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

    Mardin, Diyarbakır ve Batman'de dün gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

    SİS ETKİSİNİ ARTIRDI

    Yollarda ilerlemekte güçlü çeken sürücülerden bazıları, dinlenme tesislerine araçlarını çekerek sis etkisinin azalmasını bekledi.

    3 İLDE UÇAK SEFERLERİ İPTAL OLDU

    Diyarbakır, Batman ve Mardin'e sabah saatlerinde yapılması beklenen uçak seferleri de iptal edildi.

    Birçok noktada tedbir alan polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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    Mardin ve çevre illerde uçak seferleri iptal edildi #3

    Mardin ve çevre illerde uçak seferleri iptal edildi #4

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