Mardin'de ambulansa yol vermeyen sürücüye cezai işlem uygulandı

Ambulansa yol vermeyerek vakaya gecikmesine sebep olan otomobil sürücüsü tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Ambulansa yol vermeyen sürücüler kayıt altına alınırken görüntülerin bu seferki adresi Mardin'de kaydedildi.

Kentin Kızıltepe ilçesinde epilepsi nöbeti geçiren bir vakanın ihbarı üzerine ekipler yola çıktı.

Mardin Caddesi üzerinde seyir halinde olan ambulans, acil vakaya hızlıca ulaşmak için sirenleri de açarak yoluna devam etti.

Diğer sürücüler tepki gösterdi

Bu sırada seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, ambulansa yol vermedi.

Diğer sürücüler, yol vermeyen sürücüsünün duyarsız hareketine tepki gösterdi.

Mardin’de siren çalan ambulansa yol vermedi VİDEO

"Sağa yanaş, hastaya gidiyorum"

Bunun üzerine ekipler, "Sağa yanaş, hastaya gidiyorum" şeklinde anons geçerek sürücüyü uyardı.

Sürücü, sağ şerit açık olmasına rağmen sürücüye yol vermedi.

Yaklaşık 1 dakika yolun açılması için çabalayan ekipler, gecikmeli de olsa vaka yerine ulaşabildi.

Sürücüye cezai işlem uygulandı

O anları kayıt altına alan sağlık ekiplerinin çektiği görüntülerden yola çıkan Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, çalışma başlattı.

İHA'nın haberine göre, tespit edilen otomobil sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği cezai işlem uyguladı.