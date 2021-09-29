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    Mardin'de aşısız hamile koronavirüse yenik düştü

    Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, hamile bir annenin daha hayatını kaybettiğini belirterek gebelere aşı olmaları yönünde çağrıda bulundu.
    • İHA
    • 29.09.2021 - 09:02
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 09:44
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    Mardin'de aşısız hamile koronavirüse yenik düştü

    Mardin'de yaşayan hamile bir anne, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

    Acı haberi, Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz duyurdu.

    Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan İl Sağlık Müdürü Yavuz, yaşanan kayıp üzerine gebelikte aşı olunmasında tıbben bir sakıncanın olmadığını bir kez daha vurguladı.

    AŞI ÇAĞRISI

    Her bir vatandaşın vefatının kendilerini derinden üzdüğünü dile getiren Yavuz,  vatandaşları aşı olmaya davet ederek aşıların tamamlanması çağrısında bulundu.

    Mardin de aşısız hamile koronavirüse yenik düştü #1

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