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    Mardin'de bir kişiyi bıçaklayarak gasp eden şahıs yakalandı

    Battalgazi ilçesinde F.G., isimli şahıs, bir vatandaşı bıçakla yaraladıktan sonra gasp ederek bölgeden kaçarak uzaklaştı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şahıs da gözaltına alındı.
    • İHA
    • 27.10.2021 - 22:12
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    Mardin'de bir kişiyi bıçaklayarak gasp eden şahıs yakalandı

    Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir vatandaşı gasp eden şahısın olayında yeni gelişmeler yaşandı.

    Haber Merkezi'nin Başharık Mahallesi'nde F.G. isimli şahsın, ismi Ahmet olduğu tespit edilen bir kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra şahsın cep telefonunu da gasp ederek 35 AS 9311 plakalı araçla bölgeden kaçarak uzaklaştığını belirten anons üzerine ekipler harekete geçti.

    Mardin de bir kişiyi bıçaklayarak gasp eden şahıs yakalandı #1

    YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

    Bölgede çalışma yapan ekipler ilk olarak yaralı şahsa ulaşırken, yaralı şahıs ihbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Şüpheli şahsın yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlatan ekipler Mehmet Akif Caddesi üzerinde rastladıkları aracı durdurmak istedi, sivil ekiplerin dur ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya çalışırken, yakalanarak gözaltına alındı.

    Mardin de bir kişiyi bıçaklayarak gasp eden şahıs yakalandı #2

    İKİNCİ BİR BIÇAKLAMA OLAYI DA YAŞANDI

    Araçta detaylı inceleme yapan ekipler üzerinde kan bulunan 1 adet bıçak,2 adet cep telefonu buldu. Başharık Mahallesi'nde meydana gelen ikinci bir bıçakla yaralama olayında ise aldığı darbeler sonucu yaralanan bir kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Her iki olayla da ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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