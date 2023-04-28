Mardin'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu Mardin Kızıltepe bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Tokatlı Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz şehit oldu.

İHA

Hain terör örgütü PKK yine can aldı.

Mardin Nusaybin kırsalında Eren Huzur İlkbahar-Yaz-1 Operasyonu'nda bölücü terör örgütüyle çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada Tokat'ın Niksar nüfusuna kayıtlı Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz (36), yaralandı.

Yaralı Mehmetçik apar topar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kahreden haber geldi: Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Doktorlar Jandarma Astsubay Üstçavuş Gündüz'ü hayatta tutmak için elinden geleni yapsa da kahreden haber geldi.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz (36), kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Evli ve iki çocuk babasıydı

Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz’ün acı haberi, Niksar’a bağlı Günlüce (Epsimara) köyünde oturan ailesine verildi.

Gündüz, evli ve iki çocuk babasıydı.