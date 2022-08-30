Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde yarın sabah saatleri itibarıyla kuvvetli yağış etkili olacak. Uzmanlar, olumsuzluklara karşı tedbir çağrısında bulundu.

İstanbul'a yeniden yağış geliyor...

Meteoroloji İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce, Marmara Bölgesi'ne uyarı yapıldı.

Kuvvetli yağış alarmı

Yarın sabah saatlerinin vurgulandığı açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi’nde beklenen gök gürültülü sağanağın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde (Enez, Keşan, Uzunköprü, İpsala ve Meriç) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının tahmin edildiği belirtildi.

Kuvvetli yağışların, etkisini bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde de gece kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

"Sel, yıldırım ve fırtınaya karşı tedbir alınmalı"

Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de belirtildi.