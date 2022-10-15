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    Marmara ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

    Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.
    • 15.10.2022 - 13:26
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 13:27
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    Marmara ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında beklenen sağanağın, gece saatlerinden sonra etkisini artıracağı aktarıldı.

    Kuvvetli sağanak bekleniyor

    Sağanağın yarın akşama kadar Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Bursa'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

    Vatandaş dikkatli ve tedbirli olmaya çağırıldı

    Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

    Marmara ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı #1


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