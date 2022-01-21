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    Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi

    olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.
    • DHA
    • 21.01.2022 - 07:56
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    Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi

    Türkiye soğuk havanın etkisi altına girdi.

    Yurdun büyük bölümü karla mücadele ederken Marmara Bölgesi'nde de bugün itibariyle kar bekleniyor.

    Bu kapsamda olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

    İDO ve BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:

    İDO

    Yenikapı-Yalova - 07.45
    Bandırma-Yenikapı-Kadıköy - 07.45
    Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30
    Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.15

    BUDO

    07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
    08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
    09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
    09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
    10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
    10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

    Marmara da bazı feribot seferleri iptal edildi #1

     

     


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