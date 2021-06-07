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Marmara'da oluşan deniz salyası 30 saniyelik görüntüye yansıdı

Marmara'da oluşan deniz salyası 30 saniyelik görüntüye yansıdı

Marmara Denizi uzun süredir deniz salyası sorunu ile karşı karşıya kalırken, salyanın kıyıyı kapladığı anlar 30 saniyelik hızlandırılmış bir video ile durumun içler acısı olduğunu gözler önüne serdi.