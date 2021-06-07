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    Marmara'da oluşan deniz salyası 30 saniyelik görüntüye yansıdı

    Marmara'da oluşan deniz salyası 30 saniyelik görüntüye yansıdı

    Marmara Denizi uzun süredir deniz salyası sorunu ile karşı karşıya kalırken, salyanın kıyıyı kapladığı anlar 30 saniyelik hızlandırılmış bir video ile durumun içler acısı olduğunu gözler önüne serdi.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2021 - 10:30
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 10:45
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    Marmara Denizi, son zamanlarda oluşan deniz salyası nedeniyle eski güzelliğini kaybetti.

    Ortaya çıkan durum, herkesi endişeye sürükledi.

    Aşırı kirlenmenin sonucu olarak deniz yüzeyini sarı-beyaz peltemsi bir tabaka sarınca, yetkililer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önderliğinde bu konuyla ilgili 21 maddelik eylem planı belirledi.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir açıklama yaparak, bu sorunu kısa sürede halledeceklerini söyledi.

    Bakan Kurum'un, "7 gün 24 saat esasıyla çalışarak müsilaj problemini inşallah halledeceğiz." açıklamalarının ardından, faaliyetler de hızlandırıldı.

    30 SANİYELİK GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

    Marmara Denizi'nde oluşan ve deniz yüzeyini kaplayan deniz salyasının kıyıyı tamamen kapladığı anların hızlandırılmış görüntüleri, yaşanan çevre felaketinin boyutunu gösterdi.

    Aynı gün içinde yukardan çekilen görüntülerde, deniz salyasının kıyıyı nasıl tamamen kapladığı görülüyor.

    Marmara'da oluşan 'deniz salyası' 30 saniyelik görüntüye yansıdı VİDEO

    Marmara da oluşan deniz salyası 30 saniyelik görüntüye yansıdı #1

    Marmara da oluşan deniz salyası 30 saniyelik görüntüye yansıdı #2


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