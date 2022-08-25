Marmaray seferleri hafta sonları 01.30'a kadar uzatıldı

Ulaştırma ve Alyapı Bakanlığı, Marmaray'da 26 Ağustos tarihinden itibaren, hafta sonu seferlerinin 01.30'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Ulaştırma ve Alyapı Bakanlığı, Marmaray seferleri hakkında alınan yeni kararı açıkladı.

Gebze-Halkalı yönlerinde yolcu taşıyan Marmaray'da, yolcuların yoğun talebi nedeniyle sefer süreleri uzadı.

26 Ağustos tarihinden itibaren, Marmaray'da hafta sonları 01.30'a kadar ulaşım hizmeti verilecek.

"Hafta sonu sefer sayısı 297'ye çıkacak"

Bakanlık, duyurusunu şu ifadelerle yaptı;

“Marmaray’da cumayı cumartesiye bağlayan ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde 30’ar dakikalık aralıkla, Gebze’den Halkalı’ya son sefer saati 01.20 olarak, Halkalı’dan Gebze’ye son sefer saati 01.28 olarak planlandı. Gebze’den kalkan son sefer 03.08’de, Halkalı’dan hareket eden son tren de 03.16’da varış istasyonuna ulaşacak. Marmaray’da Pendik- Ataköy arasında 150, Halkalı- Gebze arasında 137 tren olmak üzere toplam 287 sefer yapılmaktadır. Gece ilave 10 adet seferle hafta sonlarında sefer sayısı 297’ye çıkacaktır. Diğer taraftan 23 Mayıs 2022 tarihinde hizmete konan Halkalı-Bahçeşehir banliyö trenleri ile Marmaray’ın son durağı olan Halkalı istasyonuna aktarma yapılabiliyor.”