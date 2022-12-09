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- Marmaris açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
Marmaris açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.
- 09.12.2022 - 18:12
Ülke genelinde düzensiz göçün engellenmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında bir grup göçmenin yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
39 göçmen kurtarıldı
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 39 düzensiz göçmeni sahil güvenlik ekipleri kurtardı.
Göçmenler, Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi
Marmaris İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.