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- Marmaris’te 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
Marmaris’te 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içeresinde Türk kara sularına geri itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.
- İHA
- 09.09.2021 - 16:02
- Güncelleme : 09.09.2021 - 16:14
Marmaris açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye botları yönlendirdi.
GÖÇMENLERİN İMDADINA TÜRK SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ YETİŞTİ
Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karas ularına geri itilen lastik bot içindeki 18 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botlara alınarak kurtarıldı.
GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER
Kurtarılan düzensiz göçmenler, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.