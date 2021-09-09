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    Marmaris’te 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içeresinde Türk kara sularına geri itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.
    • İHA
    • 09.09.2021 - 16:02
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 16:14
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    Marmaris’te 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Marmaris açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye botları yönlendirdi.

    GÖÇMENLERİN İMDADINA TÜRK SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ YETİŞTİ

    Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karas ularına geri itilen lastik bot içindeki 18 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botlara alınarak kurtarıldı.

    GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER

    Kurtarılan düzensiz göçmenler, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    Marmaris’te 18 düzensiz göçmen kurtarıldı #1

    Marmaris’te 18 düzensiz göçmen kurtarıldı #2

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