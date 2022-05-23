Marmaris'te kamyonette 10 göçmen yakalandı

Şüphe üzerine arama yapılan bir kamyonetten kaçak göçmenler çıkarken organizatör şüphelisi 1 kişi de gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Yalacıboğaz mevkisinde, şüphe üzerine bir kamyonette arama yapıldı.

10 göçmen yakalandı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, araçta Suriye uyruklu 10 kaçak göçmen ile organizatör şüphelisi 1 kişiyi yakaladı. Göçmenlerin sırt çantalarında ise 8 can simidi, 2 hava pompası ve can yelekleri ele geçirildi.

Sınır dışı edilecekler

DHA'nın haberine göre göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatör şüphelisi Y.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.