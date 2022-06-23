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    Marmaris'teki yangında jandarma helikopterleri de göreve başladı

    Marmaris'teki yangında jandarma helikopterleri de göreve başladı

    Marmaris'teki orman yangınında havadan müdahalede helikopter sayısı 45'e yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 14:59
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    Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınıyla mücadelede 3. güne girildi.

    200 hektarı aşkın alanda etkili orman yangınında, ilerleyen alevlerle hummalı çalışma sürdürülüyor.

    Kara mücadelesinde 253 arazöz, 26 su tankeri ve diğer kamu araçları ile toplam 598 araç ile yangına müdahale edilirken, emniyet ve jandarmaya ait 20 TOMA da görev yapıyor.

    Mücadele veren hava aracı sayısı artırıldı

    Yangını söndürmek içinde hava trafiğinde de yoğun anlar yaşanıyor.

    Dün 20 helikopterle yangına müdahale edilirken bugün jandarmanın da dahil olmasıyla bu sayı 45'e yükseldi.

    An itibarıyla 45 helikopter ve 12 uçaktan oluşan yangın söndürme ekibinin havadan etkin mücadelesi görüntülere de yansıdı.

    İşte o anlar;

    Marmaris'teki yangında jandarma helikopterleri de göreve başladı VİDEO

    "7-10 ton su atabilen helikopterler, ilk kez Marmaris'teki yangında kullanılıyor"

    Bir diğer yandan, Marmaris'te olay bölgesinde incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mücadele halindeki helikopterlerle ilgili bilgi aktardı.

    Süleyman Soylu, "Türkiye afet müdahale planı çerçevesinde şu anda 15 çalışma grubumuz, Sayın Bakanımızın bütün anlayışını ortaya koyduğu şekilde çalışmasına devam etmektedir. Gece itibarıyla sabaha kadar özellikle kara çalışmalarımız devam etti. Bütün sektörlerde lojistiği sağlama açısından AFAD'ın, hem de yangın söndürme açısından Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonuyla aynı zamanda jandarma ve emniyetin güvenliğini sağlama açısından sabaha kadar devam etti.

    Sabahtan itibaren yeni ekipler çalışmalarını karadan ve havadan olmak üzere devam ettirdi. Bugün farklı bir şey var, ilk kez TSK envanterinde bulunan, bir kerede 7-10 ton su atabilen helikopterler görev başındadır.

    "Türkiye'nin dünyaca kabul edilmiş bir üstünlüğü mevcut"

    Yine bir ifade daha ortaya koymak gerekir, biz ilk afetimizi yaşamıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin, afetler ve yangınlar karşısında dünyaca kabul edilmiş üstünlüğü mevcuttur."Marmaris teki yangında jandarma helikopterleri de göreve başladı #1

    "Dünyanın en büyük yangınlarıyla nasıl mücadele edildiğini el birliğiyle ortaya koyduk"

    Geçen sene dünyanın en büyük yangınlarıyla karşı karşıya kaldık ve nasıl mücadele edildiğini gerek Sivil Toplum Örgütleri olsun gerek kamu kuruluşlarımızın her birinin ortaya koyduğu fedakarlık olsun, el birliğiyle mücadele ortaya konulmuştur. Ve burada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, hükümetimizin Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde basiretli duruşu hem de vatandalarımızı mağdur etmeyen her bir canlıyı korumaya yönelik anlayışı devam etmektedir." şeklinde konuştu.

     

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