Maskeniz gerçek mi, sahte mi? Maske barkod sorgulama nasıl yapılır? Tübitak maske sorgulama..

Koronavirüs salgını nedeniyle hayatımızın bir parçası haline gelen maskelerin koruyuculuğu en önemli faktörler arasında. Peki maske gerçek mi sahte mi nasıl anlaşılır, maske barkod sorgulaması nedir?

Koronavirüsten korunmada en etkili yöntem olan maskeler, aylardır hayatımızın en anında yer alıyor. Ancak satın aldığınız maskenin 3 katlı cerrahi maske olması ve tıbbi şartlara uygun üretilmiş olması gerekiyor. Bunun dışındaki maskeler koronavirüse karşı etkin bir koruma sağlamıyor.

Koronavirüs salgınıyla birlikte gelir kapısına dönen maskelerin bir çok çeşidi piyasada. Tıbbi koşullara uygun üretilenler kadar merdiven altı üretim maskeler de piyasada.

Peki maskenizin sahte mi gerçek mi olduğu nasıl anlaşılır? TÜBİTAK vatandaşların maske barkodlarını sorgulayarak güvenilirliğini ölçmesini sağlıyor. Maske barkodu sorgulamak için kullanılan ÜTS Mobil uygulaması nasıl kullanılır?

TUBİTAK ÜTS NEDİR?

Tubitak ’ın 2018 yılında vatandaşlar için kullanıma sunduğu ÜTS (Ürün Takip Sistemi) sayesinde kozmetik ürün ve tıbbi cihazlar ile ilgili bilgiler kolay bir şekilde elde edilebiliyor.

Kullanıcılar, hem iOS hem de Android cihazlarına ücretsiz olarak indirebildiği uygulama ile makyaj malzemeleri, ıslak mendil, dezenfektan, maske ve daha pek çok ürünün sistemde yer alıp almadığını ürünün kutusunda bulunan barkod numarasını okutarak ya da manuel olarak elle girip kontrol edebiliyor.

Uygulamada, barkod numarasını okuttuğunuz ürün hakkında pek çok bilgi yer alıyor. Bu bilgiler içinde, ürünün ne zaman üretilmeye başlandığı, kim tarafından üretildiği ve ithal olup olmadığı gibi pek çok bilgi yer alıyor.

MASKE SAHTE Mİ GERÇEK Mİ?

Ülkemizde üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından, satılıp kullanıldığı yere ve hastaya kadar takip edilebilmesi için altyapı sistemi olan ÜTS ile kullandığı maskelerin sisteme kayıtlı olup olmadığını öğrenebilme imkanı bulunan vatandaşlar uygulama ile maskeleri hakkında detaylı bilgiye ulaşabiliyor.

Bu bağlamda pek çok kişinin aklına takılan “güvenilir maske” sorununa bir yanıt verebilen uygulama ile en azından devlet tarafından kaydı bulunan maskeleri almak daha güvenli bir çözüm olabilir.

Bunun yanı sıra, vatandaşlar ÜTS üzerinden ürünlerle alakalı şikayet formu oluşturabiliyor. Örneğin kullandığınız maske eğer sistemde kayıtlı değilse, “şikayet et” butonuna tıklayıp ürünle alakalı sorulan sorulara yanıt verip inceleme başlatma imkanı da bulunuyor.

ÜTS MASKE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Cep telefonuna indirilen uygulama sayesinde kullanılan maskenin tıbbi olup olmadığı, hangi firmada üretildiği, ne zaman üretildiği gibi bilgiler öğrenilebiliyor. Uygulamayı bilgisayarda da açarak maskenin barkod koduyla aynı bilgileri öğrenmek mümkün.

İOS ya da Android telefonlarınıza indirdiğiniz ÜTS Mobil uygulaması ile telefonunuzun kamerasını kullanarak barkodu direkt okutabilirsiniz. Barkod sorgulaması sonrası maskenin Sağlık Bakanlığı'na kayıtlı mı değil mi görebiliyorsunuz.