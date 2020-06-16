Taksim Meydanı’nda turizm işletmecisi olduğu öğrenilen bir kişinin maskeyi ağzına değil, kafasına takması görenleri şaşkına çevirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs mücadelede korunma yöntemi olarak maskeler, önemli bir rol üstleniyor.

Bazılarının uygun bir şekilde kullandığı maskeleri burnuna, çenesinin altına ve koluna takan da var...

DİKKAT ÇEKMEYİ BAŞARDI

İstanbul Taksim Meydanı'nda turizm işletmecisi olduğu öğrenilen Gökhan Durgun, maskeyi kafasına takması görenleri şaşkına çevirdi. Banka önünde beklerken kafasında maskeyle dolanan Durgun, maskenin faydasının olmadığını ve kişisel temizliğe önem verilmesi gerektiğini anlattı.

Maskeyi ağzına değil, kafasına takan işletmeci VİDEO

KAFASINDA MASKEYLE TAVSİYE VERDİ

Durgun, “Bu maskenin bana göre bir faydası yok. Önemli olan senin kişisel temizliğindir. İnsanlarla uzaktan iletişime geçtiğin zaman dikkat ettiğin zaman bence bulaşmaz. Bunu ben toplu ulaşımlarda, taksiye bindiğim zaman takıyorum, kalabalık bir ortama girdiğim zaman takıyorum. Ama genellikle sigara, su kullandığımdan dolayı mecburiyetten kafama taktım. Kişisel temizlik. Maske kullanmak bence herkesin kendi tercihidir. Kendileri nasıl istiyorsa ona göre kullanabilir. Benim gibi ağza değil, kafaya takın. Maskeyi kafama takıyorum, kişisel temizliğimi önem veriyorum. Virüsü kafama takmıyorum. Ben turizmciyim. Bence Türkiye koronavirüs vakasında dünya genelinde en büyük başarıyı elde etti. Vaka sayısına ve hastanelere bakarsak, bu gerçekten başarıdır.” dedi.