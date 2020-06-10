Matematik uzmanları FETÖ’nün şifresini çözdü

FETÖ'den yakalanan denizci bir yüzbaşı, örgütün askeri sınavlarda üyelerine şifreli bir aday numarası verdiğini itiraf etti. Bunun üzerine hazırlanan rapor, şifrelemeyi ortaya çıkardı.

Denizci yüzbaşı E.A., 2017 yılında FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Yüzbaşının ankesörlü telefonlarla örgüt arasında görüşme yaptığı saptandı.

Suçları sabit bulunan yüzbaşı, savcılıkta itirafçı olmak istediğini söyledi.

Yüzbaşı E.A., sınav sorularını çalıp örgüt üyelerinin sınavlarda başarılı olmasını sağlayan FETÖ'nün özel şifreleme yöntemiyle ilgili konuştu.

MÜLAKATTAN ŞİFRELEME YÖNTEMİ İLE GEÇTİLER

Askeri okul mülakatlarından önce adaylar şifrelendiğini anlatan yüzbaşı, şifreli adayın FETÖ'cü subaylar tarafından verilen en yüksek notla okula seçildiğini aktardı. Yüzbaşı, mülakat heyetinin tamamının FETÖ'cü olmasa da, FETÖ'cülerin verdikleri notlarla adayların mülakatı geçmelerini sağlandığını ifade etti.

E.A.’nın itiraflarına göre bir yıl aday numaralarının sonu çift rakamlar olan öğrenciler okula girmiş, başka bir yıl ise aday numaralarının toplamı 21 olan öğrenciler eğitimine başlamıştı.

ŞİFRE İKİ YIL SONRA ORTAYA ÇIKARILDI

E.A.'nın anlattıklan FETÖ operasyonlarının merkez üssü olan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda mercek altına alındı. Ancak iddiaların bilimsel olarak da kanıtlanması gerektiğine kanaat getirildi.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Matematik Enstitüsü'nden bilirkişiler sınavları ve adayların numaralarını incelemeye aldı.

2005, 2011 VE 2012 YILLARINDA DA ŞİFRELER VERİLDİ

İki yıl sonunda ise tüm sınavlardaki şifreleme yöntemleri ortaya çıkartıldı.

Bilirkişi heyeti, 13 Aralık 2019'da yazdığı raporda bu aday numaralarının tesadüfen verilmiş olamayacağını belirterek, “Milli Piyango çekilişlerinde arka arkaya 10 kez büyük ikramiye kazanmış olma olasılığından küçüktür.” açıklamasını yaptı.

Rapora göre örgütün 2005, 2011 ve 2012 yıllarında yapılan hava astsubay sınavlarında öğrencilere şifreli numaralar verdiği belirtildi.

22 İLDE GÖZALTI

İzmir'deki sınavlarda şifreyle TSK'ya sızdırılan 1079 astsubay tespit edildi. Bunların 437'si hakkında zaten işlem yapılmış, 639'unun ise ankesörlü telefonlar aracılığı ile örgütün imamlarıyla irtibatlı olduğu saptanmıştı.

Bilirkişilerin tespitini, önceden yapılan çalışmalar da doğruluyordu. Bunun üzerine dün İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı henüz haklarında adli işlem yapılmamış, 181'i muvazzaf 191 TSK mensubu hakkında yakalama kararı verildi.

İzmir polisi tam 22 aynı ilde eşzamanlı operasyonlar yaparak gözaltıları gerçekleştirdi.