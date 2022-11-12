Matrah düzenlemesi ne anlama geliyor? Matrah düzenlemesi araç fiyatlarını nasıl etkileyecek?

Otomobillerde yapılan matrah düzenlemesinin araç fiyatlarını nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Peki matrah düzenlemesi ne anlama geliyor ve araç fiyatlarını nasıl etkileyecek?

Matrah düzenlemesinin otomobil sektörünün nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomobil almak isteyenlere konu hakkında açıklamalarda bulundu. Nebati, ÖTV oranlarının değişmeyeceğini ve matrahta değişiklik yapılacağını belirtti. İşte ayrıntılar...

Matrah düzenlemesi ne anlama geliyor?

Otomobillerde yapılan vergi matrahı, otomobilin herhangi bir vergi olmadan çıplak fiyatını temsil etmekte. Yani örneğin matrahsız yani üzerinde hiçbir vergi olmayan otomobilin fiyatının güncel olarak 200 bin lira olduğunu varsayarsak 200 bin liranın üzerine önce yüzde 70 ÖTV (Güncel matrahtan ötürü yüzde 70 dilimine giriyor), sonrasında da yüzde 18 KDV ilave edilmekte.

Yapılacak olan kısa hesaplama ile otomobilin vergili satış fiyatını hesaplarsak 200 bin liraya yüzde 70 ÖTV ilave ediliyor ve ortaya çıkan rakama da yüzde 18 KDV ilave edildiğinde bayi satış fiyatı belirlenmiş oluyor. Bu da 200 bin lira matraha sahip olan bir araç için 401 bin 200 lira oluyor.

Matrah düzenlemesi araç fiyatlarını ne yönde etkileyecek?

Matrah düzenlemesinin araç fiyatlarını etkileyiş şekli de merak edildi. 1600 cc motor hacmine kadar olan ve vergisiz fiyatı 120 bin lirayı aşmayan otomobillerde ÖTV %45, 120 bin ile 150 bin lira arasında olanların ÖTV'si % 50, 150 bin ile 175 bin lira arasında olanların ÖTV'si % 60, 175 bin ile 200 bin lira arasında olanları ÖTV'si yüzde 70, 200 bin lira ve üzerinde olan otomobillerin ise ÖTV'si yüzde 80 olarak hesaplanmakta. Yani burada değişecek olan şey yalnızca matrah fiyatları olacak.