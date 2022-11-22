Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen mayına karşı korumalı araç 'PARS'ın teslimi, törenle yapıldı.

Türkiye'de savunma sanayisinde her geçen gün teknoloji alanında bir yenilik yaşanıyor.

Türk mühendisler, kendilerine verilen imkanlar kapsamında sınırları zorlayarak yerli ve milli bir savunma sanayisi için yeni projeler hayata geçiriyor.

Dünya çapında bir marka haline gelen Türk savunma sistemleri, yeni üretilen araçlarını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine sunmaya devam ediyor.

"PARS IV 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç Projesi Teslim Töreni" FNSS'nin Gölbaşı'ndaki tesislerinde gerçekleştirildi.

"Dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretildi"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, buradaki konuşmasında, savunma sanayisinin, kara araçları sektöründe hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem güvenlik güçlerinin hem de yurt dışındaki dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geniş bir envantere sahip olduğunu belirtti.

Bu kapsamda, ana muharebe tankı, mayın ve balistik korumalı zırhlı taktik tekerlekli araçlar, yeni nesil muharebe araçları, özel maksatlı keşif gözetleme araçları, lojistik amaçlı taktik tekerlekli araçlar ile otonom araçlar geliştirme projelerinin başarıyla devam ettiğinin altını çizen Demir, şunları kaydetti:

Mayın korumalı 'PARS', TSK'ya teslim edildi ViDEO

"S avunma sanayimiz ile gurur duyuyoruz"

"Bugün de başından sonuna titizlikle hazırlanan PARS 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araçlarımızın teslim törenini gerçekleştiriyoruz. PARS araçlarımız, güvenlik güçlerimize yüksek zırh koruması altında hareket imkan kabiliyeti kazandırmak, bu unsurların harekat ortamındaki yüksek kapasiteli görüntü, ses ve veri muhaberesi ihtiyacını karşılamak maksadıyla bugüne kadarki en yüksek mayın, el yapımı patlayıcı (EYP) ve balistik korumalı olarak dizayn edilmiştir. Diğer teknik özellikleriyle beraber dünyada bir ilk olan böyle bir aracı tasarlayan, geliştiren ve üreten bir savunma sanayimiz olduğu için gurur duyuyoruz."





"Türkiye Yüzyılı'nın itici güçlerinden biri savunma sanayimiz olacaktır"

Demir, kara araçlarının savunma sanayisi alanındaki başarısına dikkati çekerek, bu alandaki yerlilik çalışmalarının çok önemli olduğunu ve bu kapsamda araç üreticileriyle yakın temasta bulunduklarını anlattı.

Savunma sanayisindeki başarıda güçlü bir irade ve ekosistem hedeflerine olan inancın önemli rol oynadığına işaret eden Demir, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde oluşturulan 'Küresel Güç Vizyonu'na uygun olarak, yol gösterici bir Türkiye için, yüksek kabiliyetli sanayi altyapısını oluşturmak, tasarım ve geliştirme faaliyetlerini destekleyerek yerli ve milli üretimde öncü olarak hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Türkiye Yüzyılı'nın itici güçlerinden biri savunma sanayimiz olacaktır."

Törenin ardından özel operasyon araçlarıyla gösteri yapıldı.

Aracın özellikleri

"PARS IV 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç", özel operasyonlara yönelik ateş kabiliyeti, yeni teknoloji ürünü görev donanımlarıyla mevcut araçların ötesinde bir araç olarak tasarlandı.

Modüler bir zırh yapısına sahip araç, entegre EYP kiti ve kullanıcı tarafından kolayca sökülüp takılabilen RPG ağı sayesinde pasif koruma unsurlarını tamamlıyor.

Aktif koruma unsurları yer alıyor

Süpersonik seslere duyarlı ve silah kuleleriyle entegre akustik uyarı ile aktif karıştırma/köreltme sistemleri, 360 derece çift kullanıcılı sis havanları ve KBRN sistemi de aktif koruma unsurları olarak araçta yer alıyor.

İhtiyaç halinde kullanıcı tarafından silahı kolayca değiştirilebilen kulelerde 3 ayrı silah tipi kullanılabiliyor.