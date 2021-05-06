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Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.
- AA
- 06.05.2021 - 10:08
- Güncelleme : 06.05.2021 - 10:30
Öğrencilerin beklediği mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri bugün başladı.
Haberi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabı üzerinden duyurdu.
Bakan Kasapoğlu, yaptığı paylaşıma şu ifadeleri not düştü:
"Öğrencilerimize kesintisiz destekle devam eden burs ve kredilerimizin mayıs ayı ödemeleri hesaplarda. Güzel günlerde harcayın arkadaşlar."
TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE ÇEKİLECEK
1 milyon 397 bin 469 öğrenci, burs ve kredi ödemelerini 6-10 Mayıs tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre çekebilecek.
TC Kimlik numarasının sonu;
0 olanlar 6 Nisan'da,
2 olanlar 7 Nisan'da,
4 olanlar 8 Nisan'da,
6 olanlar 9 Nisan'da,
8 olanlar 10 Nisan'da ödemelerini alabilecek.