Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.

Öğrencilerin beklediği mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri bugün başladı.

Haberi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı paylaşıma şu ifadeleri not düştü:

"Öğrencilerimize kesintisiz destekle devam eden burs ve kredilerimizin mayıs ayı ödemeleri hesaplarda. Güzel günlerde harcayın arkadaşlar."

TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE ÇEKİLECEK

1 milyon 397 bin 469 öğrenci, burs ve kredi ödemelerini 6-10 Mayıs tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre çekebilecek.

TC Kimlik numarasının sonu;

0 olanlar 6 Nisan'da,

2 olanlar 7 Nisan'da,

4 olanlar 8 Nisan'da,

6 olanlar 9 Nisan'da,

8 olanlar 10 Nisan'da ödemelerini alabilecek.