MEB, Öğretmenlik Kariyer Sınavı hakkındaki iddialarla ilgili suç duyurusunda bulundu

Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavına ilişkin ortaya atılan iddiaların gerçekdışı olduğunu belirten MEB, iddiaları yayanlara ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavının şaibeli olduğu yönündeki iddiaları mercek altına aldı.

Öğretmenler arasında sınav sorularının elden ele dolaştığı, bazı sendikaların sınav kitapçığı dağıttığı ve sınavda çıkan soruların dağıtıldığı iddiaları üzerine harekete geçen Bakanlık, gerçeğe aykırı iddiaları yayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

AA’nın haberine göre; suç duyurusu Bakanlık tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verildi.

Suç duyurusu dilekçesi

Suç duyurusu dilekçesinde, "Söz konusu yalan haberlerin amacının, kariyer basamaklarında ilerlemek isteyen ve Kariyer Basamakları yazılı sınavına bu amaçla başvuran en az 600 bin öğretmenin zihninde sınav ile ilgili kuşku ve endişe yaratmak olduğu hususu her türlü izahtan varestedir. Bu iddiaların kimler tarafından yayıldığı hususunun Cumhuriyet Başsavcılığınızca yapılacak incelemeler neticesinde tespit edilebileceğini düşünüyoruz." ifadelerine yer verildiği bildirildi.

‘Amaç, sınav güvenirliği hakkında şüphe doğurmak’

Şikayet dilekçesinde ayrıca, öğretmenler arasında söz konusu sınava olan ilginin bu kadar yüksek olmasının birtakım çevrelerin rahatsızlığına neden olduğuna, bu çevrelerce sınava başvuru yapılmaması yönündeki çağrıların karşılık bulmaması üzerine, sınava başvuru yapan öğretmenlerin zihninde sınavın güvenirliği hakkında şüphe doğurmak üzere gerçeğe aykırı ve dayanaksız iddialar yayılmaya başlandığına işaret edildiği belirtildi.

“Öğretmenler arasında infial yaratmayı amaçlandığı açıktır”

Bu iddialarının herhangi bir somut dayanağı olmadığına, yalnızca söylentiler üzerinden sınav hakkında olumsuz algı oluşturmaya çalışıldığına dikkat çekilen dilekçede, "Sınava girmek için başvuruda bulunan öğretmenler arasında infial yaratmayı amaçlandığı açıktır." değerlendirmesinin yer aldığı kaydedildi.

Yapılan suç duyurusunda, yalan haberi yayan kişiler tarafından halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu işlendiğinin belirtildiği açıklandı.