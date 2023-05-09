MEB'den açıklama! 3 Temmuz itibarıyla tüm illerde yaz okullu açılacak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, istekli öğrenciler için 3 Temmuz-1 Eylül 2023 tarihleri arasında ülke genelinde yaz okulları açılacağını duyurdu.

AA

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralarını sarmaya başladı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar her geçen artıyor.

Yapılan çalışmalarla eğitim sektöründe de öğrencilerin geri kalmaması için çalışmalar yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında 4'üncü sınıftan 12'inci sınıf düzeyine kadar öğrenim gören istekli öğrenciler için 3 Temmuz-1 Eylül arasında sürecek yaz okulları açılacağını bildirdi.

Bu kapsamda deprem felaketi nedeniyle afet bölgesine öncelik verileceği belirtildi.

Gerekli tedbirler alınacak

Depremin ardından bölgedeki okullarda eğitim öğretime kademeli olarak başlandığını anımsatan Özer, bu süreçte ortaya çıkan öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla "olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" çerçevesinde hareket edileceğini bildirdi.

"3 Temmuz-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yaz okulu"

Bakan Özer, öğrenci ve öğretmenlere istedikleri il veya ilçedeki okul ve kurumlarda kurslara katılma imkanı sağlanacağını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

Matematik okuryazarlığını güçlendirmek, matematiği sevdirerek günlük yaşam becerileriyle ilişkilendirilmesini sağlamak, İngilizce dil öğretiminde konuşma ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla İngilizce ve matematik derslerinden hazırlanan çerçeve programları kapsamında, bakanlığımıza bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarının 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflarında öğrenim gören istekli öğrenciler için 3 Temmuz-1 Eylül 2023 tarihleri arasında ülke genelinde yaz okulları açılacak.

"8 ve 12'nci sınıf öğrencilere destekleme ve yetiştirme kursları düzenlenecek"

Ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik yine bu tarihler arasında destekleme ve yetiştirme kursları düzenlenecek.



Bilim ve sanat merkezleri bünyesinde bilim ve sanat alanlarında hazırlanan atölye programları çerçevesinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıf düzeyine kadar öğrencilerin katılacağı yaz okulları açılacak.

Yetişkinlere ve öğrencilere kurs açılacak

Bunların yanı sıra halk eğitimi merkezlerinin de çok yönlü kurslar düzenleyeceğini kaydeden Bakan Özer, hem öğrencilere hem de yetişkin vatandaşlara hizmet verileceğini ifade etti.

Okullar ve kurumlar öğrenciler için açık

Özer, afet bölgesinde şartları uygun olan okullar ile ülke genelindeki kurumların laboratuvar, EBA destek noktaları, spor salonları, kütüphane gibi bina ve eklentilerinin öğrencilerin kullanımına açık olacağını belirtti.

Tüm öğrencilere yaz eğitimi başlatılacak

Bakan Özer, okul öncesi eğitim çağında bulunan tüm öğrencilere yönelik anaokullarında ve ana sınıflarda yaz eğitimlerinin başlatılacağını da duyurdu.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için yaygın eğitim kursları açılarak kurs faaliyetlerinden yararlanmalarının sağlanacağını kaydetti.

Deprem bölgesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıkları

Bakan Özer, gelecek yıl deprem bölgesindeki hazırlıklara ilişkin de şu bilgileri verdi:

Afet bölgesinde yer alan 11 ilimizde 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemindeki öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla bakanlıkça hazırlanacak programlar, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk 4 haftasında eğitim ve öğretim faaliyetleriyle birlikte sürdürülecek.



Okullarımızda gerçekleştirilecek eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrencilerin öğrenme kayıpları belirlenerek bu kayıpların giderilmesinde destekleme ve yetiştirme kursları ve ilkokullarda da yetiştirme programı kapsamında faaliyetler düzenlenecek.

Yaz okulu faaliyetleri illere gönderildi

Öte yandan, "Yaz Tatili ve 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Faaliyetleri" konulu yazı, Bakan Özer'in imzasıyla illere gönderildi.