Meclis ne zaman açılacak? 2023 TBMM açılış tarihi..

Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açılacak? İşte TBMM'nin yasama faaliyetlerine başlayacağı o tarih..

Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Aralık 2022 tarihinde bir haftalık bir tatile girdi. TBMM'nin ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Oldukça yoğun bir gündeme sahip olan meclisin açılacağı tarih merak uyandırırken vatandaşlar arama motorlarında meclisin ne zaman açılacağını öğrenmek için arama yapmaya başladı.

EYT, bütçe görüşmeleri ve sözleşmeli personele kadro gibi konuların ele alınacağı TBMM'de tatilin biteceği tarih merakla bekleniyor.

Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman yasamam faaliyetlerine başlayacak? İşte meclisin açılacağı tarih..

Meclis ne zaman açılacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 Ocak Salı günü yasama faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.