Petrol
86
3.04%
Euro
20.0217
-0.03%
Dolar
18.7267
0.13%
Altın
1.098
0.17%
Borsa
5635
2.28%
Bitcoin
318.548
1.10%
BTXN Coin
6.13
-3.76%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    Meclis ne zaman açılacak? 2023 TBMM açılış tarihi..

    Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açılacak? İşte TBMM'nin yasama faaliyetlerine başlayacağı o tarih..
    • 02.01.2023 - 11:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Meclis ne zaman açılacak? 2023 TBMM açılış tarihi..

    Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Aralık 2022 tarihinde bir haftalık bir tatile girdi. TBMM'nin ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

    Oldukça yoğun bir gündeme sahip olan meclisin açılacağı tarih merak uyandırırken vatandaşlar arama motorlarında meclisin ne zaman açılacağını öğrenmek için arama yapmaya başladı.

    EYT, bütçe görüşmeleri ve sözleşmeli personele kadro gibi konuların ele alınacağı TBMM'de tatilin biteceği tarih merakla bekleniyor.

    Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman yasamam faaliyetlerine başlayacak? İşte meclisin açılacağı tarih..

    Meclis ne zaman açılacak? 2023 TBMM açılış tarihi.. #1

    Meclis ne zaman açılacak?

    Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 Ocak Salı günü yasama faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.


    Doğalgazda ocak tarifesi belli oldu
    Ekonomi

    Doğalgazda ocak tarifesi belli oldu

    Gaziantep'te muhtarlık kavgası: Aranan firari hükümlü yakalandı
    3. Sayfa

    Gaziantep'te muhtarlık kavgası: Aranan firari hükümlü yakalandı

    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!
    Advertorial

    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!

    Görüş Bildir