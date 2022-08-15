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    Meclis ne zaman açılacak? TBMM ne zaman çalışacak?

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne zaman açılacağını merak eden vatandaşlar, "Meclis ne zaman açılacak? TBMM ne zaman çalışacak?" sorulaırnı araştırmaya başladı.
    • 15.08.2022 - 14:27
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    Meclis ne zaman açılacak? TBMM ne zaman çalışacak?

    2022-2023 yılı yeni yasama döneminin gündeme gelmesinin ardından, tatile giren meclisin ne zaman açılacağı merak konusu oldu.

    2022/2023 yeni yasama döneminde gündeme gelmesi beklenen hususlar dolayısıyla araştırılan meclis açılma tarihi, vatandaşların gündeminde yer alıyor.

    Meclis tatil dönemindeyken bile bazı komisyon çalışmalarına hız vermeden devam ediyor.

    Bunun akabinde de, "Meclis ne zaman açılacak? TBMM ne zaman çalışacak?" soruları gündem olmaya başladı.

    Peki, Meclis ne zaman açılacak? TBMM ne zaman çalışacak? İşte yanıtı...

    Meclis ne zaman açılacak? TBMM ne zaman çalışacak?

    Resmi Gazete'de yayınlanan TBMM kararında, TBMM'nin 1 Temmuz Cuma gününden başlamak ve 1 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 1 Temmuz tarihli 111'inci birleşiminde karar verildiği belirtildi.

    Diğer taraftan da Meclis tatili süresince bazı komisyonlar çalışmalarına devam edecek.

    Meclis ne zaman açılacak? TBMM ne zaman çalışacak? #1


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