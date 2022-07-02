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    Meclis tatile girdi

    Meclis tatile girdi

    Yıl boyunca yoğun bir çalışma yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi, tatil arası verdi.
    • 02.07.2022 - 09:04
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    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında bir araya geldi.

    Tatile girmeden önce son toplantıya katılan milletvekilleri, günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

    Meclis tatile girse de, 5 komisyonun çalışması için Resmi Gazete'de karar yayınlandı.

    5 komisyon çalışmasını sürdürecek

    TBMM kararıyla; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Dilekçe Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilecek.

    Ekim'de toplanacaklar

    Genel Kurul, Ekim ayında tekrar Meclis'te bir araya gelecek.

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