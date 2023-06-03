Meclis'te gündem yoğun! İlk konu ekonomi... Önümüzdeki hafta göreve tam anlamıyla başlaması beklenen yeni hükümet ve Meclis'in ele alacağı ilk konunun ekonomi olduğu aktarılıyor. Buna göre, asgari ücret, emekli maaşı, kira artışı, ev hanımlarına emeklilik gibi konular görüşülecek.

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Milli irade, bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan dedi.

14 Mayıstan 28 Mayıs’a sarkan seçimlerin kazananı yüzde 52,18 oyla Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

Seçimlerin hemen ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki hazırlıklar tamamlandı.

581 milletvekili, Meclis’te yemin etmesi sonrasında süreç başladı.

Şimdi ise gözler TBMM’deki yeni dönem ve yeni kabineye çevrildi.

Meclis'te ilk gündem ekonomi

Kabinenin bir sonraki hafta ilk toplantısını yaparak göreve başlayacağı bilinirken, yeni hükümetin ilk gündemi ekonomi.

Hükümetin ilk ele alacağı konu, zamlar olacak.

Memur, memur emeklisi, işçi emeklisi ve asgari ücretliler için yeniden düzenlemeler planlanacak.

Geçtiğimiz ocak ayında memur ve memur emeklilerine yüzde 30 zam yapıldı.

İlave düzenleme yapılmaması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon kadar zam alacak.

En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak

Buna göre, memur ve memur emeklileri yüzde 6 toplu sözleşme ve yüzde 8’i aşan enflasyon farkını almış olacak.

En düşük memur maaşının ise 22 bin liraya yükseltileceği açıklanırken, bu düzenlemenin yasalaştırılması gerekiyor.

Memura kira yardımı

Büyükşehirlerde memurlara kira yardımını içeren seyyanen zam düzenlemesi de yasaya dahil edilecek.

Emekli maaşına kademeli artış

En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olarak belirlenirken, bu ücretin üstü maaş alanlar için kademeli artış düzenlemesi yapılacak.

Kira artış sınırı

Kira artışlarını yüzde 25'le sınırlayan düzenleme 1 Temmuz'da sona erecek. Bu konuda da Meclis'te yapılacak yasal düzenlemeyle nasıl adım atılacağı belirlenecek.

Ev hanımlarına emeklilik

Ev hanımlarına kolay emeklilik imkanı, Bağ-Kur ve SSK gün sayısında eşitleme, evlenecek çiftlere kredi kolaylığı gibi yasal düzenlemeler Meclis'te öncelikli olacak.

Asgari ücret

Asgari ücret yılbaşında 8 bin 500 liraya çıkarıldı.

Seçim öncesinde ise asgari ücretin 500 dolara çıkarılması yönünde ifadeler aktarıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çalışmalarının ay sonu ya da temmuz başında belirlenebileceği belirtiliyor.