Meclis'e eşcinselliği destekleyen milletvekilleri de girdi Seçimlerinin sonuçlanmasıyla birlikte LGBT'ye dair sözleşme imzalayan vekiller de Meclis'e girdi. Bu isimlerden CHP'den 1, TİP'ten 3, HDP'den ise 7 milletvekili TBMM'de olacak.

ensonhaber.com Türkiye'nin geleceği 14 Mayıs'ta sandıktan çıkan sonuçla birlikte tecelli etti. Seçimler, adaylardan birinin yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,42, Kemal Kılıçdaroğlu ise 44,95'lik oy aldı. Sinan Oğan da yüzde 5,17'lik oy oranında kaldı. Milletvekilliği seçimlerinde ise Meclis'e girmesi beklenen bazı isimler seçilemezken, Millet İttifakı'yla HDP ve TİP'in vekil çıkarma yarışları şaşırtan sonuçlara yol açtı. LGBT destekçisi vekiller Meclis'e girdi Ancak şaşırılacak sonuçlar bununla da sınırlı kalmadı. LGBT destekçisi bazı milletvekili adayları da Meclis'e girmeye hak kazandı. LGBT'lileri 'haklarımızı savunuyorlar' diyerek paylaştığı bu isimlerden CHP’nin Ankara, İstanbul ve İzmir’den 4 milletvekili adayı imza attı. CHP'den 1 isim Meclis'te olacak Sözleşmeye CHP’den imza atan tek birinci sıra adayı İzmir 2. Bölge’den Gökçe Gökçen oldu. Gökçen, meclis yolunda. CHP'nin yanı sıra TİP'ten de 30 milletvekili adayı LGBT'ye destek sözleşmesini imzalamıştı. TİP'liler de imzalayanlar arasındaydı Bu isimlerden de imzalayanlar Ahmet Şık, Sera Kadıgil, Erkan Baş oldu. TİP'in ardından bu kez HDP'den 24 milletvekili adayı sözleşmeye imza atan isimlerdendi. HDP'den 7 vekil destekliyor HDP'den de LGBT haklarını savunan sözleşmeye imza atan vekil adaylarından 7'si Meclis'e girdi. İzmir’den Burcugül Çubuk, İstanbul’dan Kezban Konukçu, Özgül Saki, Sırrı Süreyya Önder, Diyarbakır’dan Sevilay Çelenk, Adana’dan Tülay Hatimoğulları ve Mersin’den Perihan Koca, meclise giren imzacı vekiller oldu.