Meclis'te çoğunluk Cumhur İttifakı'nda! Gözler Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Milletin güvenini kazanan Cumhur İttifakı 323 milletvekili ile parlamentoda çoğunluğu elde etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, istikrarın sürmesi için 28 Mayıs seçimlerinde milletten yeniden yetki istiyor.

ensonhaber.com 14 Mayıs'ta başlayan seçim süreci yarın yapılacak ikinci tur seçimiyle sona erecek. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı yarın belli olacak. 14 Mayıs'ta halkın ilk tercihi Cumhur İttifakı olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 5 puan fark attı. Cumhur İttifakı 323 vekil çıkardı Milletvekili seçimlerinde ise AK Parti'nin oy oranı yüzde 35,61 olarak gerçekleşirken, 268 milletvekili çıkardı. MHP yüzde 10.07 oy oranıyla 50 milletvekili, Yeniden Refah Parti yüzde 2,81 oy oranıyla 5 milletvekili kazandı. Cumhur İttifakı yüzde 49,47 oy oranıyla toplam 323 milletvekili çıkararak parlamento üstünlüğü sağladı. Millet İttifakı 212 vekil çıkardı CHP de yüzde 25,33 oy oranı ile 169 milletvekili çıkardı. İyi Parti ise yüzde 9,69 oy oranıyla 43 milletvekili aldı. Emek ve Özgürlük İttifakı'nı oluşturan HDP yüzde 8,82 oy oranıyla 61 milletvekili, TİP ise 1,73 oy oranıyla 4 milletvekili kazandı. Cumhurbaşkanı güven tazeledi AK Parti, bu sonuçlarla girdiği yedinci genel seçimden de birinci parti olarak çıktı. Millet İttifakı'nın hayal kırıklığı yaşadığı seçimlerin ardından güven tazeleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs seçiminde halkın istikrarı tercih edeceğine inanıyor.