Meclis’te DEM Parti-Bahçeli selamlaşmasında çay teklifi

TBMM Genel Kurulu dün, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

DEM GRUBU, BAHÇELİ İLE TOKALAŞTI

Genel kurul çalışmalarına katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan ile selamlaştı.

BAKIRHAN'IN TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÖZLERİNİ ALKIŞLADI

Bahçeli, tokalaşmanın akabinde de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın konuşmasını alkışladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 'Bu sefer başaracağız' dedi;

"Biz de buradan açıkça ifade ediyoruz, bu sefer başarmak istiyoruz, başaracağız." ifadelerini kullandı.

Bakırhan'ın konuşması, DEM Parti sıraları ile Bahçeli ve MHP sıraları tarafından alkışlandı.

ÇAY DAVETİ

Bahçeli, TBMM kulisinde Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları’nın yanına giderek tokalaştı ve Genel Kurulu 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde yaptıkları konuşmalardan dolayı tebrik etti.

O sırada da Tuncer Bakırhan, Bahçeli'yi çaya davet etti ve şöyle bir diyalog yaşandı;

"SİZİ YORMAYALIM"

Tuncer Bakırhan: "Çay içmez misiniz?"

Devlet Bahçeli: "Estağfurullah, sizi yormayalım. Başarılar, Allah yardımcınız olsun."