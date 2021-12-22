Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomi paketini açıklamasıyla TL'nin yüzde 30 üzerinde değer kazanması Meclis'te gerginliğe neden oldu.

TBMM Genel Kurulu, dün gece Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri için bir araya geldi.

Ancak Meclis'in gündemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün kabine toplantısı sonrası verdiği mesajlar sonrası döviz kurunda sert düşüş yaşanmasıydı.

Erdoğan'ın, bankada TL mevduatı olarak parası bulunan vatandaşların kur endişesini ortadan kaldıracak yeni araçların devreye alınacağını duyurması sonrası doların 18 liradan 12 liraya kadar düşmesi muhalefet cephesini rahatsız etti.

CHP'DEN TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay doların sert düşüşü ile ilgili "Bir gecede dolar cinsinden kazanç yüzde 38,5. Dolar kuru 18 iken gece yüklü dolar satıp, sabahında dolarları toplayanlar kimlerdir Sayın Başkan? Sorum tabii ki Hükûmete ve bu dünyanın her yerinde çok büyük bir suçtur." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise CHP'li Altay'ın bu sözlerine yanıt verdi.

DOLAR DÜŞÜYOR KIZIYORSUNUZ

Turan, CHP sıralarına ağlamayın diyerek "Grup Başkan Vekilimizin az önce doların azalmasından yola çıkarak sitem etmesini hatta üzülmesini ilginç bir tarzla karşıladım. Dolar yükseliyor, Engin Bey bize kızıyor; dolar azalıyor, Engin Bey yine bize kızıyor. Yani “Sen Ağlama” şarkısı vardı ya… Her hâlde ağlamanın ortaya konulduğu bir gerçekliği doğru bulmuyorum.

Meclis'te döviz kurları düştü tartışması VİDEO

MİLLETİN SEVİNCİNE ORTAK OLMAK LAZIM

Milletin sevincine ortak olmak lazım Başkanım. Dün sokaklar bayram etti, pazarlar bayram etti. Bundan sonra, dolardaki düşüşün marketlere yansımasını bekliyoruz, aynı gün, arka arkaya, etiket üzerine etiket yapıştıran bazı stokçuların geri adım atmasını bekliyoruz." diyerek cevap verdi.