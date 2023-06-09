Meclis'te partilerin grup hazırlıkları başladı 14 Mayıs seçimlerinde belirlenen 28. Dönem Milletvekillerinin ardından Meclis mesaisinin yeni gündeminde grup hazırlıkları bulunuyor.

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Seçimlerin ardından Meclis'te yoğnluk sürüyor.

Türkiye'nin 28. Dönem Milletvekilleri yeni görevlerine başladı.

Yeni yasama dönemi başladı, vekillerin yemin töreni 3 Haziran'da sona erdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi 267, Cumhuriyet Halk Partisi 130, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 57, Milliyetçi Hareket Partisi 50, İyi Parti 44, Demokrasi ve Atılım Partisi 15, Saadet Partisi 10, Gelecek Partisi 10, Yeniden Refah Partisi 5, Türkiye İşçi Partisi 4, Demokrat Parti 3, Emek Partisi 2, Halkların Demokratik Partisi 2 ve Demokratik Sol Parti 1 milletvekili çıkardı.

Meclis'te grup kurma hazırlığı başladı

Bu kapsamda Meclis'te kurulacak gruplar da gündede.

En az 20 milletvekili bulunan siyasi partiler, Meclis'te grup kurma hakkına sahip oluyor.

Bağımsızların veya farklı siyasi partilere mensup milletvekillerinin toplam sayıları 20'ye ulaşsa dahi bir araya gelerek grup kurmaları mümkün olmuyor.

Anayasa ve İçtüzük, yasama ve denetim faaliyetlerinde milletvekilleri dışında siyasi partileri değil siyasi parti gruplarını muhatap alıyor.

Siyasi parti grupları Başkanlık Divanı ile komisyonlarda üye sayısı oranlarına göre temsil ediliyor ve Meclis'in tüm faaliyetlerine güçleri oranında katılıyor.

Grup kuran partilerin ayrıcalıkları

Siyasi parti gruplarının cumhurbaşkanı adayı çıkarma hakkı bulunuyor.

En fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubunun; Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve TBMM İçtüzüğü'nün şekil ve esas, Anayasa değişikliklerinin ise sadece şekil bakımından Anayasa'ya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi nezdinde iptal davası açma yetkisi bulunuyor.

Genel Kurul'da gruplar adına yapılan konuşmalara 20 dakika verilirken, milletvekilleri tarafından yapılan konuşmalar 10 dakikayla sınırlı kalıyor.

Siyasi parti grupları, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda, gruplarının üye sayısı oranında üye bulundurabiliyor.

TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerden birer üye Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu’nda da yer alıyor.