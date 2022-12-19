Meclis yoğun bir haftaya girdi

Genel Kurul bu hafta ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifini ele alacak. Siyasi partiler de 12 gün süren bütçe görüşmelerinin ardından grup toplantılarına yeniden başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve 17 ayrı bakanlığın bütçe görüşmeleri tamamlandı.

12 gün süren görüşmelerin ardından Meclis, yoğun bir haftaya giriş yaptı.

Ara verilmeden çalışmaların sürdüğü Meclis'te yeni yıldan önce Genel Kurul, ekonomiye ilişkin “torba” kanun teklifini ele alacak.

TEDAŞ borçları siliniyor

Bir süredir hazırlıkları süren ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi de tamamlanmıştı.

Düzenleme kapsamında TEDAŞ'a olan 2 bin lirayı aşmayan elektrik borçları silinecek.

Teklife göre, BOTAŞ’ın Hazine'ye olan tüm borçları, alacaklarına karşılık sayılacak.

Liman sözleşmeleri 49 yıl daha uzatılabilecek

Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve TCDD'ye ait bazı limanların işletme süreleriyle ilgili yapılan düzenleme kapsamında, özelleştirilmeleri sonucunda işletme süreleri 49 yıla kadar uzatılacak.

Cinsel istismar iddiaları Meclis'in gündeminde

Öte yandan Türkiye gündemini sarsan bir kadının 6 yaşından itibaren cinsel istismara uğramasına yönelik iddialar da Meclis'te görüşülecek.

Konuya ilişkin araştırma komisyonu kurulacak ve verilecek önergeye tüm partiler imza atacak.

Parti grup toplantıları başlıyor

Son olarak 12 gün süren bütçe görüşmeleri sebebiyle ara verilen siyasi parti grupları da bu hafta yeniden toplanacak ve liderler, son gelişmeleri grup kürsülerinden değerlendirecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü saat 11.45'te, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda partililere hitap edecek.