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    Megakent beyaza teslim! İstanbul Boğazı geçişlere kapatıldı mı?

    İstanbul'da uzun zamandır uyarısı yapılan kar yağışı başladı, hayat durma noktasına geldi. Megakent beyaza bürünürken, "İstanbul Boğazı geçişlere kapatıldı mı?" sorusu gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 12:55
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    Megakent beyaza teslim! İstanbul Boğazı geçişlere kapatıldı mı?

    İstanbul'da uzun süredir uyarısı yapılan ve beklenen kar yağışı, bugün itibarıyla yüzünü göstermeye başladı.

    Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaların ardından, İstanbul'da bir dizi önlem alındı.

    Bu önlemleri İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabı üzerinden duyururken, vatandaşların mağdur olmaması için gerekenler yapıldı.

    Yine yoğun kar yağışı dolasıyla İstanbul Boğazı'ndan yapılan geçişlerin ne durumda olacağı merak konusu oldu.

    Bu kapsamda da, "İstanbul Boğazı geçişlere kapatıldı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı.

    Peki, İstanbul Boğazı geçişlere kapatıldı mı? İşte detayları...

    İSTANBUL BOĞAZI GEÇİŞLERE KAPATILDI MI?

    İstanbul Boğazı saat 07.20 itibarıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı.

    Megakent beyaza teslim! İstanbul Boğazı geçişlere kapatıldı mı? #1

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.


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