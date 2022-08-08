Mehmet Ali Çelebi: Bağımsız vekil olarak devam edeceğim

İzmir bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye geçeceğine yönelik iddialar üzerine, "Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim" açıklaması yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Memleket Partisi’nden ayrılan bağımsız İzmir milletvekili ve eski CHP’li Mehmet Ali Çelebi’nin AK Parti’ye katılacağını açıkladı.

Özel, "Kendisinin AK Parti hakkında söyledikleri ortada. Şimdi milletvekilliğini sürdürmek için AK Parti'ye gidiyor. Bunun izahı yok.." diye konuştu.

"Silivri'de neredeysem hala oradayım"

Sosyal medya hesabı üzerinden iddialara cevap veren Çelebi, "Benim ağzımdan çıkmış herhangi bir beyanı duymadan hareket eden, linç eden kendini bilmezlerle yargı önünde hesaplaşacağız. Ben Silivri'de neredeysem hala oradayım." dedi.

"Söylediklerimin arkasındayım"

Çelebi, "Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim. Söylediklerimin arkasındayım. Egemenlik mücadelesi veriyoruz. FETÖ/PKK mücadelesi kararlılıkla devam etmeli. Cumhur bu konularda tutarlı." ifadesini kullandı.