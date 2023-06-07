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Türkiye, yeni dönemde de teknoloji ve sanayi alanında büyük hedeflere odaklanmış durumda.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeni döneme ilişkin hedefleri A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün'e konuk olduğu programda anlattı.

Kacır, Türkiye'nin en büyük hedeflerinden biri olan Ay'a gitme projesinde ilk temas için tarih verdi.

Bakan Kacır, 1,5 yıl içinde ilk temasın gerçekleşeceğini söyledi.

Kacır şöyle konuştu:

"Biz 1,5 yıl içerisinde Ay'a ilk teması gerçekleştireceğiz. Bunu 2 aşamalı bir proje olarak değerlendiriyoruz. 1. aşama literatürde sert iniş olarak adlandırılan Ay'a ulaşımı hedefleyen insansız bir roket göndereceğiz. Tabi Türkiye'Nin kabiliyeti var. Türkiye zaten milli uydularını üretebilen bir ülke.



Biliyorsunuz milli görüntüleme uydumuz İmece'yi biz uzaya gönderdik. 1 yıl içerisinde milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT-A'yı uzaya göndereceğiz. Burada 20 yıllık bir deneyim var. Ankara'da TUSAŞ'ın altyapısı az sayıda ülkenin sahip olduğu bir altyapıdır.



Bu kapasite bize Ay hedefini ortaya koyma kuvveti verdi. İlk adımda 1,5 yıl içerisinde Ay aracını hazır hale getireceğiz. Peşinde ilk teması gerçekleştireceğiz. Orada ilk fırlatmada bir uluslararası iş birliği yapacağız. Ama 5 yıl içerisinde Türkiye'Nin kendi imkanları ile bu fırlatmayı gerçekleştirmek."