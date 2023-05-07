Mehmet Gürcan Karakaş: Beklentiler değişti, otomobiller akıllaştı TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, Beklentiler değişmesiyle otomobillerin de akıllaştığını ifade ederek, "Biz bunu başından itibaren gördüğümüz içinde yolculuğa çıkarken, bir otomobilden fazlasını yapmak için yola çıktık.” dedi.

İHA

Türkiye hayallerine kavuşan bir ülke oldu...

Savunma sanayiden tarıma kadar her alanda yapılan yeniliklere her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Bunlardan biri de yerli ve milli otomobil Togg oldu.

Türkiye'nin hayali olan yerli otomobil vatandaşlarla buluşmaya başladı.

Yurdun her köşesinde büyük ilgi gören yerli otomobil Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor.

CEO Mehmet Gürcan Karakaş, '60 yıllık hayalimiz efsanenin doğuşu TOGG' adlı program çerçevesinde vatandaşlarla buluştu.

Düzenlenen etkinliğe, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, milletvekili adayları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"Beklentiler değişti, otomobiller akıllaştı"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, otomobil kullanıcılarının beklentilerinin değiştiğini, bu nedenle otomobillerinde akıllandığını dile getirdi.

"Bir otomobilden fazlasını yapmak için yola çıktık"

Dünyadaki değişimlerin gençlerin tetiklediği yıkıcı değişimler olduğunu ifade eden Karakaş şunları söyledi:

Artık sadece bir otomobil yapsaydık, 150 yıldır otomobil yapanlar ile beraber yarışmanın o kadar kolay olmayacağını biliyorduk.



Dünyadaki değişimlere baktığımızda artık özellikle gençlerin tetiklediği yıkıcı değişimler var. Bu yıkıcı değişimlerin başında artık alışık olduğumuz teknolojinin, bize fayda sağlayan, rahatlık sağlayan teknolojinin hayatımızın her aşamasında olması gerektiğine inanıyoruz.



Bunu bekliyoruz. Kullanıcıların temel de beklentileri her şeyden önce değişiyor. Bu değişiklikle beraber ister istemez, otomobillerde daha fazla akıllanıyor. Bağlantılı hale geliyor. İçerisinde daha büyük, daha iyi bilgisayarlar kullanılıyor.



Otomobili kullananlara, seyahat edenlere A’dan B noktasında gitmenin ötesinde bir tecrübe sağlamak durumunda oluyor. Eski telefonların akıllı telefonlara geçerken yaşadığı dönüşüm, şu anda otomotiv sektöründe yaşanıyor.



Biz bunu başından itibaren gördüğümüz içinde yolculuğa çıkarken, bir otomobilden fazlasını yapmak için yola çıktık.

"Şirketlerimizin yüzde 75’i Türkiye’de üretim yapıyor"

Artık bir işi 150 yıldır yapmanın çok fazla bir avantaj olmadığını söyleyen Karakaş şunları söyledi: