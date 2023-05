Mehmet Gürcan Karataş: Şu ana kadar 170 Togg teslimatı yaptık

AA

Türkiye'nin yerli ve milli hayalleri gerçek oluyor...

Son yıllarda hayallerine kavuşan Türkiye dışa bağımlılıktan kurtuldu.

Hayata geçirilen projelerin ardından dünyanın gözü Türkiye'ye döndü.

Yapılan projelerden biri de Togg oldu...

Togg Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karataş, Togg hakkında bilgileri aktardı.

İlk olarak tesisteki gövde bölümünde bilgilendirme yapan Karakaş şöyle konuştu:

Şu an bulunduğumuz birim, bizim gövde birimimiz. Üretim açısından baktığınızda gövde birimimiz var. Buradan çıkan araçların girdiği boyahane birimimiz var. Oradan da çıkıp montaj birimine gönderiyoruz araçları. Şu an içinde bulunduğumuz gövde birimimiz, 50 bin metrekare alan üzerine kurulmuş olan, içerisinde 209 robotun kullanıldığı ve robot kullanım oranının yüzde 90 seviyesinde olduğu bir birim. Biz burada aracın özellikle şasi ve metal aksamlarını birleştiriyoruz, kaynaklarını yapıyoruz ve ondan sonra bunların birbirleriyle ayarlarını tamamlıyoruz. Bu ayarlar tamamlandıktan sona otomatik olarak boyahaneye yönlendiriliyor.

Tesiste her 3 dakikada bir araç çıkacak şekilde plan yaptıklarını belirten Karakaş, şunları söyledi:

Biz burayı üç dakikada bir araç çıkarmak üzere kurguladık. Bu soruyu bugün sorduğunuzda farklı bir cevap alırsınız, evvelsi gün farklı ve yarından sonra da farklı olurdu. Şu an itibarıyla günlük 80 araç çıkarabilecek teknik olgunluğa geldik.



Olgunluk seviyesi zaman içerisinde gelişecek. Bu sadece bize özgü bir durum değil, çünkü yeni bir model çıktığında ya da yeni üreticinin üretimi de zamanla gelişen bir nokta. Bu seksen adeti, biz her faaliyetimizi neredeyse iki kez kontrol ederek, kalite kontrol süreçlerini birden fazla veya yavaşlatarak yapıyoruz.



Kaliteden ödün vermek istemiyoruz. İkinci olarak, ekibi de hızla büyütüyoruz. Aramıza katılan arkadaşlarımız da yaparak öğrenmeleri gereken bir süreç içinde. Dolayısıyla şu an 40 araç çıkıyorsa örneğin, 2 hafta sonra bu 80’e çıkar ve sonraki dönemlerde de bu bahsettiğimiz 3 dakikada bir çıkacak seviyeye gelecektir.