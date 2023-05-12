Mehmet Gürcan Karataş: Şu ana kadar 170 Togg teslimatı yaptık Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karataş, Togg'un teslimat süreci hakkında yaptığı açıklamada "Şu ana kadar 170 Togg teslimatı yaptık" ifadelerini kullandı.

AA

Türkiye'nin yerli ve milli hayalleri gerçek oluyor...

Son yıllarda hayallerine kavuşan Türkiye dışa bağımlılıktan kurtuldu.

Hayata geçirilen projelerin ardından dünyanın gözü Türkiye'ye döndü.

Yapılan projelerden biri de Togg oldu...

Togg Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karataş, Togg hakkında bilgileri aktardı.

"Üretim açısından baktığınızda gövde birimimiz var"

İlk olarak tesisteki gövde bölümünde bilgilendirme yapan Karakaş şöyle konuştu:

Şu an bulunduğumuz birim, bizim gövde birimimiz. Üretim açısından baktığınızda gövde birimimiz var. Buradan çıkan araçların girdiği boyahane birimimiz var. Oradan da çıkıp montaj birimine gönderiyoruz araçları.



Şu an içinde bulunduğumuz gövde birimimiz, 50 bin metrekare alan üzerine kurulmuş olan, içerisinde 209 robotun kullanıldığı ve robot kullanım oranının yüzde 90 seviyesinde olduğu bir birim.



Biz burada aracın özellikle şasi ve metal aksamlarını birleştiriyoruz, kaynaklarını yapıyoruz ve ondan sonra bunların birbirleriyle ayarlarını tamamlıyoruz. Bu ayarlar tamamlandıktan sona otomatik olarak boyahaneye yönlendiriliyor.

"Üç dakikada bir araç çıkarmak üzere kurguladık"

Tesiste her 3 dakikada bir araç çıkacak şekilde plan yaptıklarını belirten Karakaş, şunları söyledi:

Biz burayı üç dakikada bir araç çıkarmak üzere kurguladık. Bu soruyu bugün sorduğunuzda farklı bir cevap alırsınız, evvelsi gün farklı ve yarından sonra da farklı olurdu. Şu an itibarıyla günlük 80 araç çıkarabilecek teknik olgunluğa geldik.



Olgunluk seviyesi zaman içerisinde gelişecek. Bu sadece bize özgü bir durum değil, çünkü yeni bir model çıktığında ya da yeni üreticinin üretimi de zamanla gelişen bir nokta. Bu seksen adeti, biz her faaliyetimizi neredeyse iki kez kontrol ederek, kalite kontrol süreçlerini birden fazla veya yavaşlatarak yapıyoruz.



Kaliteden ödün vermek istemiyoruz. İkinci olarak, ekibi de hızla büyütüyoruz. Aramıza katılan arkadaşlarımız da yaparak öğrenmeleri gereken bir süreç içinde. Dolayısıyla şu an 40 araç çıkıyorsa örneğin, 2 hafta sonra bu 80’e çıkar ve sonraki dönemlerde de bu bahsettiğimiz 3 dakikada bir çıkacak seviyeye gelecektir.

"Şu ana kadar 170’e yakın aracımızı teslim ettik"

Sürecin daha önce planlanan şekilde devam ettiğine dikkati çeken Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

Burada bizlerin de beklediğinin oldukça üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. Nihayetinde 175 bin 500 başvuru oldu ön siparişlerimize ve bizim sürecimizde değişen bir nokta var o da biz önce Cumhuriyetimizin 100. yılına özel araçlarımızı hazırlamıştık. Depremin ikinci günü özel serinin uygulamasını durdurduk.



Dolayısıyla sürecin içerisinde üretim planlaması açısından bir değişiklik oldu ama bu süreci aksatacak anlamda değil. Şu ana kadar 170’e yakın aracımızı teslim ettik ve bu teslimatları yaparken de şunu da düşünmemiz lazım; bize ilk siparişleri vermiş Devlet Malzeme Ofisi var, dolayısıyla o siparişler çerçevesinde teslimatları yapıldı ve daha sonra deneyim merkezleri oluşturduk ve sizlere, kullanıcılarımıza göstermek üzere onların kullanımı için araçlarımızı hazırladık. Artı kendi içimizde profesyonel bir test kullanıcılarımız var, onlara da araç veriyoruz.

"Teslimat programımızı yıl sonuna kadar tamamlayacağız"

Gösterilen ilgiye kayıtsız kalmamak adına 2023 yılı için planlanan toplam üretimi 20 bin adetten 28 bine çıkardıklarını anımsatan Karakaş şunları söyledi:

Ama diğer taraftan sistemin fiziksel, mekanik sınırlarını da zorlamamamız gerekiyor. Kaliteden ödün vermememiz gerekiyor. Dolayısıyla teslimat programımızı yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Mayıs ayı da belli temmuz ayı da haziran ayı da belli. Her şey planlarımız doğrultusunda devam ediyor.

"Servis sayısını yıl sonunda 30’un üzerine çıkarmayı planlıyoruz"

Gürcan Karakaş, Togg'un boyahane birimine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Gövde biriminden çıkan araçların otomatik olarak boyahaneye transfer edildiğin ve burada boyanma işleminin yapıldığını anlatan Karakaş, buranın Togg için en değerli birimlerden biri ve Avrupa’daki en temiz boyahane olduğunu dile getirdi.

Togg'un 27 servis noktası ve 8 de mobil servis aracıyla hizmet verdiğini ve servis sayısını yıl sonunda 30’un üzerine çıkarmayı planladıklarını belirten Karakaş, "Belki yeri geldiği için vurgulamakta fayda var, içten yanmalı otomobillerle kıyaslanacak bir servis ihtiyacı da yok. Yani şöyle ki elektrikli araçlarda ve özellikle bağlantılı araçlarda uzaktan bağlantı imkanıyla, yazılımların güncellenmesiyle hataları tespit edip o süreçleri de hızlandırabiliyorsunuz." diye konuştu.

"Sırada sedan ve Cross Coupe var"

C-SUV olan T10X modelinin ardından 2024 yılının sonunda sedan gövde tipinin de pazara sunulacağını aktaran Karakaş, bundan 6 ay sonra da Cross Coupe modelinin devreye alınacağını bildirdi.

Şu ana kadar yapılan teslimatlarla ilgili müşterilerden gelen geri bildirimlerin oldukça olumlu olduğunu dile getiren Karakaş, en fazla Gemlik renginin tercih edildiğini ve kendisinin de kişisel tercihinin Gemlik rengi olduğunu söyledi.

"İlk olarak biz bunu bir espri olarak algıladık"

"Togg T10X'lerin İtalya'dan getirildiği ve Türkiye'de üretilmediği" yönündeki iddialara da değinen Karakaş, şunları kaydetti: