Mehmet Kasapoğlu 19 Mayıs törenlerinde Anıtkabir'i ziyaret etti

Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkışıyla milli mücadele 104 yıl önce başladı.
19 Mayıs 1919, "Ya istiklal ya ölüm" diyerek yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak tarihe geçti.
Atatürk, bağımsızlık ve aydınlanma meşalesini yaktığı bugünü gençlere armağan etti.
Çünkü onun için gençler bu ulusun geleceği ve ümidiydi ve her sözünde, her adımında gençler vardı.
Milli mücadelenin ilk adımı, Atatürk'ün kendisini adadığı bağımsızlığa sahip çıkacak olan gençler için de en özel simge oldu.
Bu tarihi gün, 1919'dan itibaren yurdun her noktasında büyük heyecanla kutlanılmaya devam ediyor.
HEPYAŞIMIZ19
Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu yıl da Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı, ülke genelinde birçok etkinlikle, '#HEPYAŞIMIZ19' temasıyla kutluyor.
81 ilden genç Anıtkabir'de
Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 81 ilden gelen gençlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.
"Yarınlar gençlerimizle birlikte daha aydınlık olacak"
Kasapoğlu, daha sonra Anıtkabir özel defterini imzalayarak gençlere mesaj verdi.
Bakan Kasaoğlu şu ifadeleri kullandı:
Aziz Atatürk, 104 yıl önce işgale uğramış vatan topraklarını müdafaa için Samsun’a çıkışınız, ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası oldu. Çanakkale muharebelerinde makes bulan hürriyet ateşi, Samsun’a 19 Mayıs 1919’da ayak basan bir avuç askerin gücüyle harlandı, perçinlendi.
Asırlık bir çınar olarak yoluna devam eden ülkemiz bugün Türkiye Yüzyılı’nın eşiğindedir. Hiç şüphe yok ki Türkiye’nin en büyük gücü ve teminatı pırıl pırıl gençleridir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimizin her alanda kendisini geliştirmesi, üstün donanım ve başarıya erişmesi adına tüm imkanlarımızı seferber etmekteyiz. Biliyoruz ki imkan ve potansiyel sahibi bir gençlik ülkesinin ve kendisinin istikbalini güçlü bir şekilde inşa edecektir.
İşaret ettiğiniz muasır medeniyet hedefimiz doğrultusunda her alanda olduğu gibi sporda da uluslararası müsabakalarda pek çok başarı elde ettik. Cumhuriyetimizin 100. yılında, sporcularımızın üstün gayretleri ile kazanılan bu başarılar, asrın felaketini yaşayan milletimiz için büyük bir umut vesilesidir.
Bu duygularla aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Zatıalinizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun.