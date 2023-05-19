Mehmet Kasapoğlu 19 Mayıs törenlerinde Anıtkabir'i ziyaret etti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 il ve KKTC ile Azerbaycan’dan gelen gençlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret ederek kabul defterine not yazdı.

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Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkışıyla milli mücadele 104 yıl önce başladı.

19 Mayıs 1919, "Ya istiklal ya ölüm" diyerek yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak tarihe geçti.

Atatürk, bağımsızlık ve aydınlanma meşalesini yaktığı bugünü gençlere armağan etti.

Çünkü onun için gençler bu ulusun geleceği ve ümidiydi ve her sözünde, her adımında gençler vardı.

Milli mücadelenin ilk adımı, Atatürk'ün kendisini adadığı bağımsızlığa sahip çıkacak olan gençler için de en özel simge oldu.

Bu tarihi gün, 1919'dan itibaren yurdun her noktasında büyük heyecanla kutlanılmaya devam ediyor.

HEPYAŞIMIZ19

Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu yıl da Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı, ülke genelinde birçok etkinlikle, '#HEPYAŞIMIZ19' temasıyla kutluyor.

81 ilden genç Anıtkabir'de

Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 81 ilden gelen gençlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

"Yarınlar gençlerimizle birlikte daha aydınlık olacak"

Kasapoğlu, daha sonra Anıtkabir özel defterini imzalayarak gençlere mesaj verdi.

Bakan Kasaoğlu şu ifadeleri kullandı: